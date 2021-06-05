Посетивший расположение сборной России Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом
- РИА Новости
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Филипп Киркоров остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»
Оздоев сразу же поправил артиста: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажёрном зале».
Защитник сборной России Марио Фернандес является натурализованным бразильцем, получившим российский паспорт.
Ранее сообщалось, что Киркоров посетил базу сборной России по футболу.