Посетивший расположение сборной России Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Российский певец Филипп Киркоров, который в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией, перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.

Филипп Киркоров остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»

Оздоев сразу же поправил артиста: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажёрном зале».

Защитник сборной России Марио Фернандес является натурализованным бразильцем, получившим российский паспорт.

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил базу сборной России по футболу.