Промес: я почти стал русским

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес объяснил, почему решил вернуться в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Если бы я оставался в «Аяксе» на скамейке запасных, то шанс поехать на чемпионат Европы были бы не такими большим. Лишь по этой причине я поехал в Россию. Ничего другого. Моё возвращение в «Спартак» было очень хорошо для обеих сторон. Я чувствовал себя как раньше, играл в каждом матче, забивал мячи, мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов. «Спартак» — это особенный клуб для меня. У меня контракт ещё на три сезона. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским. Спрашивал ли я главного тренера сборной Нидерландов, стоит ли ехать в Россию? Нет. Раньше, когда играл в «Спартаке», я тоже был в сборной. Мне надо было быть в форме. Я знал, что если я снова начну постоянно играть, то приглашение в сборную будет логичным. Думаю, что тренер знает об уровне футбола в России. Не стоит недооценивать его», — заявил Промес в интервью AD.nl.

29-летний футболист в Нидерландах является фигурантом уголовного дела о поножовщине. Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Промес вернулся в Россию в феврале.

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