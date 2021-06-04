Названа символическая сборная лучших игроков ЮФЛ-1

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Юношеская футбольная лига вместе с порталом Transfermarkt составила сборную лучших игроков ЮФЛ-1 сезона-2020/21.
Названа символическая сборная лучших игроков ЮФЛ-1
  • РИА Новости

По итогам сезона лучшими стали: 

голкипер: Георгий Королёв («Зенит»);

защитники: Артём Касимов («Зенит»), Михаил Сухорученко («Краснодар»), Максим Караев («Динамо» Москва), Абу-Муслим Хамхоев («Рубин»);

полузащитники: Даниил Столяров, Владислав Саусь (оба — «Зенит»), Максим Кипкаев («Динамо» Москва), Максим Мартьянов (СШОР «Зенит»);

форварды: Матвей Ивахнов («Динамо» Москва), Анзор Амиралиев («Рубин»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом ЮФЛ.

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