Матч за Суперкубок УЕФА будет сыгран в Белфасте

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Матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом» состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте.
Матч за Суперкубок УЕФА будет сыгран в Белфасте
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Матч состоится 11 августа.

«Челси» является победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В финале команда Томаса Тухеля обыграла «Манчестер Сити» (1:0).

«Вильярреал», в свою очередь, стал обладателем трофея Лиги Европы. В решающем поединке испанский клуб одержал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.)

Ранее сообщалось, что «Челси» завоевал свой 30-й трофей. 

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