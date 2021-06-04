Матч за Суперкубок УЕФА будет сыгран в Белфасте

Матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом» состоится на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте.

© Marius Becker/dpa

globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Матч состоится 11 августа. «Челси» является победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В финале команда Томаса Тухеля обыграла «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал», в свою очередь, стал обладателем трофея Лиги Европы. В решающем поединке испанский клуб одержал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) Ранее сообщалось, что «Челси» завоевал свой 30-й трофей.