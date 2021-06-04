Матч за Суперкубок УЕФА будет сыгран в Белфасте
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Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Матч состоится 11 августа.
«Челси» является победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В финале команда Томаса Тухеля обыграла «Манчестер Сити» (1:0).
«Вильярреал», в свою очередь, стал обладателем трофея Лиги Европы. В решающем поединке испанский клуб одержал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.)
Ранее сообщалось, что «Челси» завоевал свой 30-й трофей.