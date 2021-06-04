Вяльбе: я готова вывести лыжный спорт на новый уровень

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала своё избрание в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе: я готова вывести лыжный спорт на новый уровень
  • РИА Новости

«Я готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран, способствуя тому, чтобы FIS сохранила статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться. Я буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS. При этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Помимо Вяльбе, в совет также вошли ещё 15 кандидатов. 

Ранее глава ФЛГР Вяльбе избрана в совет FIS.

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