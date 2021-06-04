Вяльбе: я готова вывести лыжный спорт на новый уровень
- РИА Новости
«Я готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран, способствуя тому, чтобы FIS сохранила статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться. Я буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS. При этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Помимо Вяльбе, в совет также вошли ещё 15 кандидатов.
Ранее глава ФЛГР Вяльбе избрана в совет FIS.