Вяльбе: я готова вывести лыжный спорт на новый уровень

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала своё избрание в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Я готова вывести лыжный спорт на новый уровень. Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран, способствуя тому, чтобы FIS сохранила статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться. Я буду поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS. При этом интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Помимо Вяльбе, в совет также вошли ещё 15 кандидатов.

Ранее глава ФЛГР Вяльбе избрана в совет FIS.