Германия победила Нидерланды в полуфинале молодёжного Евро-2021
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев.
Победу сборной Германии принёс дубль Флориана Вирца, отличившегося на 1-й и 8-й минутах.
Нидерланды ответили голом Перра Схэрса, забившего на 67-й минуте
Таким образом, Германия вышла в финал молодёжного Евро, где сыграет с Португалией.
Сборная России, также принимавшая участие в турнире, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не сумела выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Португалия обыграла Испанию в полуфинале молодёжного Евро-2021.