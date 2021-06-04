Германия победила Нидерланды в полуфинале молодёжного Евро-2021

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
Германия победила Нидерланды в полуфинале молодёжного Евро-2021
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев.

Победу сборной Германии принёс дубль Флориана Вирца, отличившегося на 1-й и 8-й минутах.

Нидерланды ответили голом Перра Схэрса, забившего на 67-й минуте

Таким образом, Германия вышла в финал молодёжного Евро, где сыграет с Португалией.

Сборная России, также принимавшая участие в турнире, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Португалия обыграла Испанию в полуфинале молодёжного Евро-2021.

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