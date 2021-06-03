Оздоев о заявке сборной России по футболу на Евро-2020: когда-то и меня с Дзюбой отцепляли

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев высказался о заявке национальной команды на чемпионат Европы.

«Приятно быть в окончательном списке сборной и поехать на Евро. Хочется помочь команде добиться хорошего результата», — приводит слова Оздоева РИА Новости.

Он также предположил, что непопавшие в состав игроки наверняка расстроились.

«Когда-то и меня с Артёмом Дзюбой отцепляли. Нужно это принимать и двигаться дальше, так ты становишься лучше. Ребят мы подбадриваем, в душу им залезть, конечно, не можем, но каждый должен понять, что это выбор тренера», — добавил Оздоев.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Оздоев отреагировал на решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020.