В оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу в России рассказали о постере турнира
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- РИА Новости
«Здесь храм Василия Блаженного, сама магия пляжного футбола, яркие краски, эмоциональная атмосфера турнира. На плакате изображён футболист, прыгающий в воздух. Жар-птица — это наш символ, талисман турнира. Также мяч, который представлен в виде золотого яблока, которые ассоциируется с русскими народными сказками, символизирует силу и молодость», — заявил Володарский RT.
Ранее сообщалось, что представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.