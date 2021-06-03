В оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу в России рассказали о постере турнира

Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский высказался о постере турнира.

«Здесь храм Василия Блаженного, сама магия пляжного футбола, яркие краски, эмоциональная атмосфера турнира. На плакате изображён футболист, прыгающий в воздух. Жар-птица — это наш символ, талисман турнира. Также мяч, который представлен в виде золотого яблока, которые ассоциируется с русскими народными сказками, символизирует силу и молодость», — заявил Володарский RT.

Ранее сообщалось, что представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.