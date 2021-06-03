Представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России

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Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который состоится в России, представили официальный плакат турнира.
Представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
  • © РФС

Ролик с презентацией постера опубликован на YouTube-канале «РФС ТВ».

На плакате изображён футболист, который прыгает в воздух, чтобы побороться за мяч с жар-птицей.

«Жар-птица символизирует стремление к славе и воплощает огонь, свет и солнце. Мяч представлен в виде золотого яблока, которое, согласно русской легенде, символизирует силу и молодость», — говорится в сообщении пресс-службы организации турнира.

Мировое первенство пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021.

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