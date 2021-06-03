Представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
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Ролик с презентацией постера опубликован на YouTube-канале «РФС ТВ».
На плакате изображён футболист, который прыгает в воздух, чтобы побороться за мяч с жар-птицей.
«Жар-птица символизирует стремление к славе и воплощает огонь, свет и солнце. Мяч представлен в виде золотого яблока, которое, согласно русской легенде, символизирует силу и молодость», — говорится в сообщении пресс-службы организации турнира.
Мировое первенство пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.
Ранее сообщалось, что в «Лужниках» прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу — 2021.