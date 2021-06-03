Оздоев отреагировал на решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020
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«Наши болельщики должны были поехать в Данию, как и другой болельщик поедет поддерживать свою сборную в нашу страну», — цитирует Оздоева «Чемпионат».
Полузащитник отметил, что без болельщиков всегда тяжелее, но игроки сборной России знают, что они поддерживают их у экранов.
«Наши, которые живут там и являются гражданами стран Евросоюза, всё равно прорвутся», — добавил он.
Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.