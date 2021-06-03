Оздоев отреагировал на решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Мухин прокомментировал решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Наши болельщики должны были поехать в Данию, как и другой болельщик поедет поддерживать свою сборную в нашу страну», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Полузащитник отметил, что без болельщиков всегда тяжелее, но игроки сборной России знают, что они поддерживают их у экранов.

«Наши, которые живут там и являются гражданами стран Евросоюза, всё равно прорвутся», — добавил он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.