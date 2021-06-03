Галлан ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский

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Главный тренер сборной Канады поделился мнением о вратарской позиции национальной команды России в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Галлан ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский
  • Reuters

«Мы не можем знать наверняка, но ждём, что в воротах национальной команды России сыграет Сергей Бобровский. Мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Он великолепный вратарь из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но, надеюсь, сможем забросить ему несколько шайб», — цитирует Галлана «Чемпионат».

Также тренер отметил, что в Канаде мало внимания к чемпионату мира по хоккею, потому что идёт плей-офф НХЛ — Кубка Стэнли.

«Канадский народ ждёт, что мы добьёмся успеха на чемпионате мира. Этот турнир очень важен для всех нас. Мы хотим выиграть чемпионат мира», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией.

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