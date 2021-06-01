Тарпищев прокомментировал снятие Осаки с «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о снятии японской теннисистки Наоми Осаки с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Тарпищев прокомментировал снятие Осаки с «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Наоми сослалась на проблемы с психологическим здоровьем. Не знаю, что у неё случилось, но она всегда была достаточно корректна. Организаторы турнира не могут давать поблажки отдельным теннисистам, чтобы не допустить прецедент», — цитирует Тарпищева Sport24.

По мнению президента ФТР, решение организаторов «Ролан Гаррос» пригрозить Осаке дисквалификацией является правильным.

«Правила для всех одни. Если бы Наоми пошли на уступки, то возник бы вопрос: почему ей можно, а другим нельзя?» — сказала он.

Напомним, до начала «Ролан Гаррос» теннисистка сообщила, что не планирует общаться с журналистами. 30 мая японку оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Осака снялась с «Ролан Гаррос».

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