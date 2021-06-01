Тарпищев прокомментировал снятие Осаки с «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Наоми сослалась на проблемы с психологическим здоровьем. Не знаю, что у неё случилось, но она всегда была достаточно корректна. Организаторы турнира не могут давать поблажки отдельным теннисистам, чтобы не допустить прецедент», — цитирует Тарпищева Sport24.
По мнению президента ФТР, решение организаторов «Ролан Гаррос» пригрозить Осаке дисквалификацией является правильным.
«Правила для всех одни. Если бы Наоми пошли на уступки, то возник бы вопрос: почему ей можно, а другим нельзя?» — сказала он.
Напомним, до начала «Ролан Гаррос» теннисистка сообщила, что не планирует общаться с журналистами. 30 мая японку оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что Осака снялась с «Ролан Гаррос».