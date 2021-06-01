Оливейра рассказал о заработках бойцов UFC

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра рассказал, сколько зарабатывают бойцы лиги.
Оливейра рассказал о заработках бойцов UFC
  • Reuters

«На самом деле мы не получаем $50 тыс. за бой. Мы получаем $15 тыс. или $20 тыс», — цитирует Оливейру Bloody Elbow.

Боей отметил, что он живёт в Бразилии, поэтому ему приходится перевозить призовые из США и обменивать валюту.

«Это тоже потери», — сказал он.

Напомним, 16 мая Оливейра одержал победу над американским бойцом MMA Майклом Чендлером на турнире UFC 262 в Хьюстоне и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Оливейра рассказал о своём отношении к Нурмагомедову.

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