Оливейра рассказал о заработках бойцов UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра рассказал, сколько зарабатывают бойцы лиги.

«На самом деле мы не получаем $50 тыс. за бой. Мы получаем $15 тыс. или $20 тыс», — цитирует Оливейру Bloody Elbow.

Боей отметил, что он живёт в Бразилии, поэтому ему приходится перевозить призовые из США и обменивать валюту.

«Это тоже потери», — сказал он.

Напомним, 16 мая Оливейра одержал победу над американским бойцом MMA Майклом Чендлером на турнире UFC 262 в Хьюстоне и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Оливейра рассказал о своём отношении к Нурмагомедову.