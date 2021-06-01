Третьяк отреагировал на вылет Швеции из чемпионата мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о поражении национальной команды Швеции от российской сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«С таким составом Швеция могла одержать победу на чемпионате мира, но в итоге уезжает домой. Вот что значит недооценка соперников в первых матчах», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.