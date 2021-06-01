Третьяк отреагировал на победу России над Швецией на ЧМ-2021 по хоккею
«Мне такой хоккей нравится! Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч чемпионата мира. До последней секунды была захватывающая интрига, команды показали напористый, целеустремлённый хоккей и держали всех в напряжении», — цитирует Третьяка «Чемпионат».
По мнению президента ФХР, матч Россия — Швеция стал украшением чемпионата мира.
«Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», — сказал он.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.