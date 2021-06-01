Третьяк отреагировал на победу России над Швецией на ЧМ-2021 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о победе российской сборной над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Мне такой хоккей нравится! Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч чемпионата мира. До последней секунды была захватывающая интрига, команды показали напористый, целеустремлённый хоккей и держали всех в напряжении», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

По мнению президента ФХР, матч Россия — Швеция стал украшением чемпионата мира.

«Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.