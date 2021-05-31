Касаткина победила Дои и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над японкой Мисаки Дои в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершился со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Во втором круге турнира Касаткина сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
Ранее Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
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