Агент заявил, что Дриусси продолжит карьеру в «Зените»

Агент аргентинского форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман высказался о будущем своего клиента.

«Себастьян не тренируется с «Интер Майами». Он поддерживает форму самостоятельно. В США он в отпуске, и это не связано с уходом из «Зенита». Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге», — цитирует Бермана Sport24.

В прошлом сезоне 25-летний Дриусси принял участие в 22 матчах за «Зенит», забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

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