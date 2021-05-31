Агент заявил, что Дриусси продолжит карьеру в «Зените»

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Агент аргентинского форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман высказался о будущем своего клиента.
Агент заявил, что Дриусси продолжит карьеру в «Зените»
  • РИА Новости

«Себастьян не тренируется с «Интер Майами». Он поддерживает форму самостоятельно. В США он в отпуске, и это не связано с уходом из «Зенита». Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге», — цитирует Бермана Sport24.

В прошлом сезоне 25-летний Дриусси принял участие в 22 матчах за «Зенит», забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Мостовой заявил, что секрет успеха «Зенита» заключается в хорошем составе.

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