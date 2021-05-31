Депутат Лебедев: таким людям, как Каниськина, не место в российском парламенте

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал победу чемпионки Олимпийских игр 2008 года Ольги Каниськиной в праймериз «Единой России» в Мордовии.
Депутат Лебедев: таким людям, как Каниськина, не место в российском парламенте
  • РИА Новости

«Я отрицательно отношусь к выдвижению спортсменов в Госдуму. Они редко появляются на заседаниях, а если и появляются, то просто молчат. Они не ведут никакой политической деятельности, практически не выступают, не вносят законопроектов без соавторства. Всё это делается с одной единственной целью — привлечь внимание избирателей. Что касается спортсмена, пойманного на допинге, то это совсем удивительно. Когда мы до сих пор расхлёбываем то, что произошло, не имеем права выступать под своим флагом и гимном, привлекать в парламент допингистов — неправильно. Я считаю, что таким людям не место в российском парламенте. В глазах простых граждан это вызовет только отрицательные эмоции. Человек за свои преступления должен нести наказание, а у нас уголовный кодекс делится на наших и не наших. Я не уверен, что присутствие этой спортсменки вызовет положительные эмоции у наших избирателей», — цитирует Лебедева Sport24.

Каниськина завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. В январе 2015 года легкоатлетка была дисквалифицирована на три года и два месяца за аномальные показатели биологического паспорта крови.

36-летняя легкоатлетка выставила свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14 Саранска.

Ранее сообщалось, что чемпионка ОИ-2008 Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России».

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