Арустамян высказался о возможном переходе 16-летнего Пиняева в европейский клуб

Известный журналист Нобель Арустамян поделился мнением о возможном уходе 16-летнего футболиста клуба «Чертаново» Сергея Пиняева в один из европейских клубов.

«Грандиозный талант российского футбола. Дай бог у него всё получится и он заиграет, но пока давайте так далеко не бежать. Я уверен, что у Пиняева будет большая карьера. Не знаю, как он её будет строить и кто её будет строить», — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

По его мнению, на данный момент важно понять, как будут развивать карьеру Пиняева: в России или Сергей сразу отправится в Европу.

«Ему 16 лет, в конце концов. Я бы на это обратил внимание. Да, он талант, но он не может уехать сейчас в Европу по законам ФИФА, надо ждать», — добавил Арустамян.

В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее в клубе «Чертаново» прокомментировали информацию о переговорах с «Локомотивом» по Пиняеву.