Колосков: вряд ли товарищеские матчи окончательно определят, кто поедет на Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что товарищеские матчи перед стартом Евро-2020 не будут определяющими при выборе Станиславом Черчесовым окончательной заявки сборной России на чемпионат Европы.

«У всех равные шансы. Понятно, что у кого-то из футболистов шансы поровнее (Дзюба, Джикия). Они в порядке, они точно будут играть. Вряд ли товарищеские матчи окончательно определят, кто поедет на Евро-2020, а кто нет. У кого-то может быть травма, кто-то может не подходить под стиль игры сборной. Черчесов внимательно изучает все характеристики футболистов. Может быть, он у себя в памяти и держит фамилии лишних игроков», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч сборных России и Польши пройдёт во Вроцлаве 1 июня. Начало встречи — в 21:45 мск.

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