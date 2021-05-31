Волков: планирую завершить бой с Ганом досрочно

Российский боец смешанного стиля Александр Волков заявил, что намерен завершить досрочно предстоящий поединок с французом Сирилом Ганом.

По его мнению, длинные руки позволят ему контролировать ход боя, а Ган боится обострять ситуацию, что, возможно, является проблемным моментом для него.

«Он избегает зарубы, а я нет, буду планировать закончить поединок досрочно. Мы большие ребята, каждый удар у нас в любом случае сильный. Уверен, он будет биться до конца. Из-за того, что ещё не проигрывал, у него ощущение, что ему всё по силам. А у меня есть опыт выхода из разных ситуаций, кроме того, я набрал физическую силу», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Волков отметил, что чувствует себя уверенно как никогда.

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах. Бой Волкова и Гана состоится на турнире UFC 26 июня.

Ранее Волков назвал Гана предсказуемым.