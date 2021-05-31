Безуглов объяснил, каким образом Жирков до сих пор играет на высоком уровне

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением о том, как защитнику национальной команды Юрию Жиркову удаётся так долго играть на высоком уровне.

«Во-первых, генетика. Это и скоростные качества, и выносливость, и потрясающая скорость восстановления после нагрузок. Второй важный фактор спортивного долголетия Юрия — отсутствие тяжёлых травм и операций. Кто-то говорит, что он подвержен травматизму, но, представьте, у него не было ни одной операции!» — цитирует Безуглова «Матч ТВ».

Он отметил, что у Жиркова несколько раз была возможность сделать операцию, но игрок всегда начинал лечиться без хирургического вмешательства. По словам врача, 37-летний футболист прекрасно знает свой организм и тщательно подходит к самым маленьким нюансам в процессе лечения.

«Сейчас мы видим его данные на сборе, и, поверьте, за два года он ни по одному функциональному показателю не стал хуже. И если взять всех российских крайних защитников и полузащитников, то по показателям скорости и скоростной выносливости Жирков будет в числе лучших», — добавил Безуглов.

Жирков выступает за национальную команду с 2005 года.

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее врач сборной России заявил, что Черчесов практически не кричит на футболистов.