Болельщик «Бостон Селтикс» был арестован за брошенную в Ирвинга во время матча бутылку

Болельщик «Бостон Селтикс» бросил бутылку в разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По окончании игры фанат бросил бутылку в Ирвинга, который уходил в подтрибунное помещение. Бутылка пролетела мимо головы баскетболиста. Инцидент вызвал негодование у игроков «Нетс», которые попытались сразу вычислить виновника.

Как сообщает журналист Шэмс Чарания в Twitter, личность болельщика установлена, он арестован, ему пожизненно запретили посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

Ранее сообщалось, что «Бруклин» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НБА, а Кевин Дюрант набрал 42 очка.