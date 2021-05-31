Болельщик «Бостон Селтикс» был арестован за брошенную в Ирвинга во время матча бутылку
- Reuters
По окончании игры фанат бросил бутылку в Ирвинга, который уходил в подтрибунное помещение. Бутылка пролетела мимо головы баскетболиста. Инцидент вызвал негодование у игроков «Нетс», которые попытались сразу вычислить виновника.
Как сообщает журналист Шэмс Чарания в Twitter, личность болельщика установлена, он арестован, ему пожизненно запретили посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».
Ранее сообщалось, что «Бруклин» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НБА, а Кевин Дюрант набрал 42 очка.