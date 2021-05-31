Агент футболиста сборной Швеции рассказал об интересе со стороны российских клубов

Патрик Берк, агент полузащитника «Норрчёпинга» и сборной Швеции Александра Франссона, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских футбольных клубов.

«Франссон действительно интересен российским клубам. Я уже общаюсь с некоторыми из них по поводу возможного перехода. Александр станет свободным агентом этим летом, к тому же игроки из Швеции выступают великолепно в России, поэтому такой интерес неудивителен», — цитирует Берка Sport24.

В этом сезоне игрок провёл 12 матчей за «Норрчёпинг» и отметился одной результативной передачей. Франссон с 2016 года выступает за сборную Швеции. За национальную команду он сыграл восемь матчей.

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