Агент футболиста сборной Швеции рассказал об интересе со стороны российских клубов

Короткая ссылка
Патрик Берк, агент полузащитника «Норрчёпинга» и сборной Швеции Александра Франссона, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских футбольных клубов.
Агент футболиста сборной Швеции рассказал об интересе со стороны российских клубов
  • Reuters

«Франссон действительно интересен российским клубам. Я уже общаюсь с некоторыми из них по поводу возможного перехода. Александр станет свободным агентом этим летом, к тому же игроки из Швеции выступают великолепно в России, поэтому такой интерес неудивителен», — цитирует Берка Sport24.

В этом сезоне игрок провёл 12 матчей за «Норрчёпинг» и отметился одной результативной передачей. Франссон с 2016 года выступает за сборную Швеции. За национальную команду он сыграл восемь матчей.

Ранее Дмитрий Сенников предположил, почему Максим Мухин решил перейти из «Локомотива» в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить