Тренер сборной Бельгии прокомментировал травму Де Брёйне в финале ЛЧ с «Челси»
- Reuters
«На мой взгляд, Рюдигеру повезло, что ему сошло это с рук и он получил только предупреждение. После просмотра повторов стало очевидно, что он зацепил Кевина плечом. Это было чрезмерно и неблагоразумно», — цитирует Мартинеса AS.
Он отметил, что Де Брёйне не из тех игроков, которые легко падают от любого касания.
«Он в плохом состоянии, сейчас нам просто необходимо подождать и посмотреть, поправится ли он к Евро», — добавил Мартинес.
Де Брёйне получил травму во втором тайме матча с «Челси» и был заменён на 60-й минуте. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
Напомним, что Бельгия является одним из соперников сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Де Брёйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за травмы.