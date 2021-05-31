Тренер сборной Бельгии прокомментировал травму Де Брёйне в финале ЛЧ с «Челси»

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес высказался о травме полузащитника национальной команды и «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси».
Тренер сборной Бельгии прокомментировал травму Де Брёйне в финале ЛЧ с «Челси»
  • Reuters

«На мой взгляд, Рюдигеру повезло, что ему сошло это с рук и он получил только предупреждение. После просмотра повторов стало очевидно, что он зацепил Кевина плечом. Это было чрезмерно и неблагоразумно», — цитирует Мартинеса AS.

Он отметил, что Де Брёйне не из тех игроков, которые легко падают от любого касания.

«Он в плохом состоянии, сейчас нам просто необходимо подождать и посмотреть, поправится ли он к Евро», — добавил Мартинес.

Де Брёйне получил травму во втором тайме матча с «Челси» и был заменён на 60-й минуте. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал двукратным победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что Бельгия является одним из соперников сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за травмы.

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