В ПСЖ опровергли слухи об уходе Почеттино

Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо отреагировал на информацию об уходе с поста главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Reuters

«У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, мы счастливы», — приводит слова Леонардо Goal. Почеттино возглавил ПСЖ в январе и выиграл с командой Кубок Франции. Ранее сообщалось, что Почеттино намерен разорвать контракт с ПСЖ.