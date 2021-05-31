В ПСЖ опровергли слухи об уходе Почеттино

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Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо отреагировал на информацию об уходе с поста главного тренера команды Маурисио Почеттино.
В ПСЖ опровергли слухи об уходе Почеттино
  • Reuters

«У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, мы счастливы», — приводит слова Леонардо Goal.

Почеттино возглавил ПСЖ в январе и выиграл с командой Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Почеттино намерен разорвать контракт с ПСЖ.

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