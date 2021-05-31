В ПСЖ опровергли слухи об уходе Почеттино
Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо отреагировал на информацию об уходе с поста главного тренера команды Маурисио Почеттино.
- Reuters
«У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, мы счастливы», — приводит слова Леонардо Goal.
Почеттино возглавил ПСЖ в январе и выиграл с командой Кубок Франции.
Ранее сообщалось, что Почеттино намерен разорвать контракт с ПСЖ.
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