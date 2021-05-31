Левандовски — о будущем: я открыт ко всему

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём будущем.

«Я открыт ко всему. Я отлично чувствую себя в «Баварии», Мюнхен — великолепный город, клуб отличный. Мне всегда интересно изучать новый язык, новую культуру. Но будет ли это в течение моей карьеры или после неё, я не знаю», — приводит слова Левандовски Goal.

32-летний польский форвард играет за «Баварию» с 2014 года. В его активе 294 гола и 65 голевых передач в 329 матчах за мюнхенскую команду, с которой он уже завоевал 17 клубных трофеев, в том числе победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/21.