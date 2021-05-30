Макаров назвал участие в Лиге конференций вызовом для «Рубина»

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Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров поделился мнением о предстоящем участии команды в футбольной Лиге конференций.
Макаров назвал участие в Лиге конференций вызовом для «Рубина»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У «Рубина» стоит задача вернуться на тот уровень, который был в конце нулевых. Нам нужно выйти в Лигу конференций, чтобы доказать, что мы на что-то способны», — цитирует Макарова «Чемпионат».

По его мнению, следующий сезон важно провести на таком же высоком уровне, как и предыдущий. Лигу конференций же он воспринимает как возможность сыграть в европейском турнире, тем более что «Рубин» давно не участвовал в еврокубках.

«Для меня это будет тоже впервые. Это вызов для нас, где мы можем показать свою силу. Надеюсь, мы пройдём дальше и у нас всё будет отлично», — добавил Макаров.

В минувшем сезоне Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Казанский коллектив занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Ранее Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит».

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