Хаверц поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов

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Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью — родителей, бабушку — и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось», — приводит слова Хаверца пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Челси» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0 и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов благодаря голу Хаверца, впервые в карьере забившего в главном клубном турнире Европы.

Ранее Сесар Аспиликуэта высказал мнение о перспективах Хаверца.

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