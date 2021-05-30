Капитан «Челси» — о победном голе Хаверца: он заслужил это

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказал мнение о перспективах хавбека Кая Хаверца, забившего победный мяч в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Он заслужил это. Сезон у него выдался тяжёлым, однако у него потрясающая сила воли. Он станет звездой. Он уже звезда, ведь он победил в Лиге чемпионов!» — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Челси» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0 и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов благодаря голу Хаверца, впервые в карьере забившего в главном клубном турнире Европы.

Ранее сообщалось, что Канте был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.