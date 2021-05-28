Тухель назвал «Челси» аутсайдером финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чём не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду. Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк Лэмпард проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться ещё больше после него. Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим. Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу», — приводит слова Тухеля пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что перед финалом все игроки здоровы.

«Травм у нас нет. Надеюсь, всё так и останется», — добавил специалист.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Фернандиньо заявил, что предстоящий финал ЛЧ будет одним из лучших моментов в его карьере.