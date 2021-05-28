Наумов считает переход Мухина в ЦСКА большой потерей для «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина в столичный ЦСКА.
Наумов считает переход Мухина в ЦСКА большой потерей для «Локомотива»
  • РИА Новости

«Мухин — очень перспективный игрок. Каждый раз напоминает мне молодого Игоря Денисова. Максим такого же склада игрок: неуступчивый, крепкий, креативный. Да что там говорить, вырастет в большого мастера. Это огромная потеря для «Локомотива». Считаю, что не доработал клуб: нужно было сделать всё, чтобы этого игрока удержать. Очень плохо, что не получилось»,— приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

19-летний Мухин является воспитанником «Локомотива» и выступал за основной состав команды с ноября 2020 года — в его активе 15 матчей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.

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