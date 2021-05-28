СМИ: «Челси» проявляет интерес к Лукаку

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Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в лондонский «Челси».
СМИ: «Челси» проявляет интерес к Лукаку
  • Reuters

Как сообщает HLN, бельгиец может покинуть миланский клуб из-за финансовых проблем. На ситуацию 28-летнего форварда обратил внимание его бывший клуб — «Челси». По информации источника, лондонцы уже связались с агентами Ромелу, однако конкретного предложения пока не сделали.

Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, однако не сумел закрепиться в клубе, несколько раз уходя в аренду. С 2019 года он выступает за «Интер».

В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. 

Ранее «Интер» объявил о расторжении контракта с Конте.

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