Delfi: Латвия — как мать-одиночка, а этот чемпионат мира — нежеланный ребёнок

Обозреватель латвийского издания Delfi Раймонд Рудзагс прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

«Латвия — как мать-одиночка, а этот чемпионат мира — нежеланный ребёнок. Сам процесс его зачатия был далёк от церковных заповедей. Сначала, чтобы турнир прошёл в Латвии, был заключён брак по расчёту с Белоруссией. Латвийское правительство дало своё благословение и приданое в виде финансовых гарантий. А потом Латвия решила, что вырастит потомство сама, чего бы ей это ни стоило», — написал Рудзагс в статье «Чемпионат мира по лицемерию».

Напомним, что изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF лишил Белоруссию права на проведение турнира, а 2 февраля передал это единоличное право Латвии.

Ранее мэр Риги сделал заявление о ситуации со сменой флага Белоруссии.