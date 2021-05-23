Фетисов: если у Овечкина не получится приехать на ЧМ, то судить его нельзя

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал своё мнение о возможном приезде в сборную России на чемпионат мира — 2021 форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Фетисов: если у Овечкина не получится приехать на ЧМ, то судить его нельзя
  • Reuters

«Ещё есть у «Вашингтона» шанс вытащить серию, не надо его хоронить раньше времени. Приезд Овечкина, безусловно, усилил бы сборную, но всё будет зависеть от состояния здоровья. В НХЛ был непростой сезон. Если не получится приехать, то судить его нельзя. Как игрок считает, так и нужно поступать. Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. На этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору», — цитирует Фетисова Sport24.

«Кэпиталз» проигрывает «Бостон Брюинз» в серии первого раунда плей-офф со счётом 1:3.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге и продлится до 6 июня.

Ранее Кравчук заявил, что если Овечкин прилетит на ЧМ, это будет большим бонусом для сборной России.

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