Кузнецов повторно заболел коронавирусом

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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сдал положительный тест на коронавирус.
Кузнецов повторно заболел коронавирусом
  • Reuters

«На этот раз было намного лучше. Как я говорил, я уже был в подобной ситуации и быстро восстановился, после чего присоединился к своей команде. Забавно, говорят, немногие заражаются во второй раз. Непросто было сразу вернуть форму после того, как ты сидел дома», — цитирует Кузнецова в своём Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Кузнецов переболел коронавирусом в начале мая 2021 года. Из-за положительного теста Кузнецов пропустит матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостон Брюинз» 22 мая.

Ранее Вайсфельд выразил мнение, что «Вашингтону» будет сложно получить равноценного игрока при обмене Кузнецова.

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