Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ и стал шестым игроком, достигшим этой отметки
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.
Таким образом, Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ и стал шестым игроком, достигшим этой отметки.
Больше россиянина в НХЛ забивали Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.