«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.

Таким образом, Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ и стал шестым игроком, достигшим этой отметки.

Больше россиянина в НХЛ забивали Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.