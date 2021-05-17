Плутник заявил, что «Локомотив» намерен бороться за чемпионство в следующем сезоне

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник подвёл итоги минувшего сезона для команды.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Их поддержка была невероятной не только в домашних матчах, но и в каждой игре на выезде. Команда и клуб тоже сделали всё, что могли, чтобы сегодня у них был повод для радости», — цитирует Плутника Sport24.

Он отметил, что клуб всегда совершает свои действия в интересах болельщиков, а победа в Кубке России является наградой фанатам за их переживания и терпения. По его словам, «Локомотив» выступит в еврокубках благодаря работе главного тренера Марко Николича, его штаба и футболистов.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженным чемпионством. Сегодня это — сильнейший клуб страны, с прекрасным подбором игроков. Нам предстоит большая работа, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне», — заявил Плутник.

Николич возглавляет «Локомотив» с прошлого сезона. Под его руководством красно-зелёные выиграли Кубок России, а также завоевали бронзу чемпионата страны.

Ранее Николич обратился к болельщикам «Локомотива».

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