Плутник заявил, что «Локомотив» намерен бороться за чемпионство в следующем сезоне

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник подвёл итоги минувшего сезона для команды.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Их поддержка была невероятной не только в домашних матчах, но и в каждой игре на выезде. Команда и клуб тоже сделали всё, что могли, чтобы сегодня у них был повод для радости», — цитирует Плутника Sport24.

Он отметил, что клуб всегда совершает свои действия в интересах болельщиков, а победа в Кубке России является наградой фанатам за их переживания и терпения. По его словам, «Локомотив» выступит в еврокубках благодаря работе главного тренера Марко Николича, его штаба и футболистов.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженным чемпионством. Сегодня это — сильнейший клуб страны, с прекрасным подбором игроков. Нам предстоит большая работа, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне», — заявил Плутник.

Николич возглавляет «Локомотив» с прошлого сезона. Под его руководством красно-зелёные выиграли Кубок России, а также завоевали бронзу чемпионата страны.

Ранее Николич обратился к болельщикам «Локомотива».