Дзюба подробно высказался о ситуации со своим интимным видео

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба подробно высказался о скандале из-за публикации интимного видео с его участием.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали — как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения — типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер. Это же самая залайканная в комментариях — шутка про руки? Это да, стабильно», — сказал Дзюба на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

По его словам, он иногда заходит на спортивные сайты и видит там очень много негатива, но когда он видит про себя действительно смешную шутку, то может долго и искренне смеяться. Он также вспомнил, что после публикации видео ему досталось негатива от фанатской трибуны «Зенита», но некоторые болельщики его тогда поддержали. Кроме того, форвард признался, что пожалел себя и всплакнул, когда произошёл данный скандал.

«Я тогда не мог сдержаться — у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет эта грязь. Было ужасно. Потом начали ещё, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом. Видео на сеновале? Ну это уже был легкий троллинг. Ситуация эта у меня не болезненная. Но сначала я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Было неприятно. Деньги вымогали перед этим? Давайте не будем об этом. Меня попросили определённые люди, чтобы меньше этого касалось», — добавил Дзюба.

Также нападающий заявил, что видео существовало уже два года на момент его публикации.

Дзюба по итогам сезона стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, отметившись 20 голами.

Ранее Дзюба выразил мнение, что у «Зенита» есть шанс пробиться в плей-офф в следующем сезоне ЛЧ.