Фанаты «Ротора» обратились к главе РФС по поводу матча «Уфа» — «Арсенал»

Болельщики волгоградского «Ротора» обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу ситуации с переносом матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Российской премьер-лиге, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал», — говорится на сайте болельщиков «Ротора».

В тексте отмечается, что во всех европейских чемпионатах матчи последних туров играются в одно время, чтобы избежать договорной составляющей.

«Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счёте 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили одновременно, как и положено по духу игры», — написано в заявлении.

Также болельщики «Ротора» считают, что переносом матча «Уфа» — «Арсенал» был нарушен спортивный принцип, фейр-плей и регламент РПЛ. В итоге фанаты волгоградского коллектива попросили Дюкова разобраться в ситуации, наказать виновных и сделать так, чтобы в следующем сезоне играло больше команд.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1). Таким образом, волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский высказался о вылете из РПЛ.