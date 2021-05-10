Единая лига ВТБ определила самого ценного игрока сезона-2020/21

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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.
Единая лига ВТБ определила самого ценного игрока сезона-2020/21
  • РИА Новости

В завершившемся регулярном чемпионате литовец стал лучшим ассистентом в лиге, установив рекордный показатель в истории Единой лиги ВТБ — 9,8 передачи за матч.

В 20 играх чемпионата Калниетис также набирал в среднем по 9,6 очка и 3,4 подбора.

Краснодарский клуб впервые в своей истории занял второе место в регулярном чемпионате лиги, одержав 18 побед в 24 матчах.

Ранее УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала баскетбольного Еврокубка.

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