Единая лига ВТБ определила самого ценного игрока сезона-2020/21
- РИА Новости
В завершившемся регулярном чемпионате литовец стал лучшим ассистентом в лиге, установив рекордный показатель в истории Единой лиги ВТБ — 9,8 передачи за матч.
В 20 играх чемпионата Калниетис также набирал в среднем по 9,6 очка и 3,4 подбора.
Краснодарский клуб впервые в своей истории занял второе место в регулярном чемпионате лиги, одержав 18 побед в 24 матчах.
Ранее УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала баскетбольного Еврокубка.