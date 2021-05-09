Коман выиграл 10 чемпионских титулов за девять сезонов
В составе «Баварии» 24-летний француз шесть раз стал чемпионом Бундеслиги, в «Ювентусе» он дважды выиграл Серию А и ещё два раза победил в Лиге 1 с «Пари Сен-Жермен». При этом в сезоне-2015/16 он стал чемпионом сразу двух турниров — поскольку он играл за «Баварию» на правах аренды из «Ювентуса» француз в один сезон выиграл и Бундеслигу и Серию А.
В общей сложности в послужном списке Комана уже 21 клубный трофей.
Ранее сообщалось, что полиция Мюнхена пошутила о чемпионстве «Баварии».