Коман выиграл 10 чемпионских титулов за девять сезонов

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Французский форвард мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана завоевал десятый трофей за победу в национальном чемпионате за девять лет.

В составе «Баварии» 24-летний француз шесть раз стал чемпионом Бундеслиги, в «Ювентусе» он дважды выиграл Серию А и ещё два раза победил в Лиге 1 с «Пари Сен-Жермен». При этом в сезоне-2015/16 он стал чемпионом сразу двух турниров — поскольку он играл за «Баварию» на правах аренды из «Ювентуса» француз в один сезон выиграл и Бундеслигу и Серию А.

В общей сложности в послужном списке Комана уже 21 клубный трофей.

Ранее сообщалось, что полиция Мюнхена пошутила о чемпионстве «Баварии».

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