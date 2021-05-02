«Монреаль» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Зуб и Дадонов отметились результативными передачами

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Джефф Питри, Тайлер Тоффоли и Коул Кофилд. В составе «Оттавы» — Тим Штюцле и Тома Шабо.

Российский защитник и российский нападающий «Сенаторз» Артём Зуб и Евгений Дадонов отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.