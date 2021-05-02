«Монреаль» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Зуб и Дадонов отметились результативными передачами
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Джефф Питри, Тайлер Тоффоли и Коул Кофилд. В составе «Оттавы» — Тим Штюцле и Тома Шабо.
Российский защитник и российский нападающий «Сенаторз» Артём Зуб и Евгений Дадонов отметились результативными передачами.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.