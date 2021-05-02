Чикадзе нокаутировал Суонсона в соглавном бою UFC Вегас 25
Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Гига Чикадзе одержал победу над американцем Кабом Суонсоном в соглавном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Вегас 25.
Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась нокаутом в первом раунде.
Чикадзе одержал 13-ю победу в 15 поединках MMA. У Суонсона 12 поражений в 39 боях.
Ранее сообщалось, что Бивол победил Ричардса и защитил титул чемпиона WBA.
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