Кожевников: никакой трагедии в двух поражениях от швейцарцев я не вижу

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о двух поражениях сборной России от сборной Швейцарии в контрольных матчах.

«Никакой трагедии в двух поражениях от швейцарцев я не вижу. Все мы знаем, что в Швейцарию сборная России поехала далеко не оптимальным составом. Ряд игроков остались в Новогорске, они готовятся по индивидуальной программе, пятеро армейцев только прибыли в расположение сборной на базу. В матчах с Белоруссией и Швейцарией тренеры сборной посмотрели в большей степени ближайший резерв национальной команды. Состав сборной будет ещё усиливаться, добавятся армейцы. Присоединится Толчинский, не за горами день, когда присоединятся игроки НХЛ. В общем, у меня нет сомнений в том, что на чемпионате мира у нас будет очень мощная, хорошая команда, способная решать серьёзные задачи», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Сборная России выиграла оба матча с Белоруссией (6:3, 2:0) и потерпела поражение от Швейцарии (1:3, 0:1).

Ранее Валерий Брагин прокомментировал второе поражение сборной России от национальной команды Швейцарии в контрольном матче.

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