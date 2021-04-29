Стали известны стартовые составы МЮ и «Ромы» на первый матч 1/2 финала ЛЕ

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Английский «Манчестер Юнайтед» и римская «Рома» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
Стали известны стартовые составы МЮ и «Ромы» на первый матч 1/2 финала ЛЕ
  • Reuters

С первых минут на поле стадиона «Олд Траффорд» в составе «Манчестер Юнайтед» выйдут Давид де Хеа, Люк Шоу, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани.

В стартовый состав «Ромы» вошли Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Крис Смоллинг, Леонардо Спинаццола, Жордан Верету, Амаду Диавара, Рик Карсдорп, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Эдин Джеко.

Матч состоится 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» и «Арсенал» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЕ.

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