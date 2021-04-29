Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Аризону» в матче НХЛ
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- © Neville E. Guard-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. В составе «Аризоны» — Фил Кессел и Юхан Ларссон.
Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.