Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Аризону» в матче НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Аризону» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Neville E. Guard-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. В составе «Аризоны» — Фил Кессел и Юхан Ларссон.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

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