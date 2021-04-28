Капризов заявил, что пока не думал о новом контракте

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался относительно своей ситуации с контрактом.

«У меня есть контракт, и сейчас я зациклен только на нём, потому что я не любитель загадывать далеко. Есть сезон, я стараюсь сначала его отыграть, а потом уже думать о будущем. Сейчас самое главное — нынешний сезон. А дальше уже будем разговаривать, общаться», — цитирует Капризова «Матч ТВ».

Россиянин в нынешнем сезоне набрал 41 (22 + 19) очко в 47 матчах, он идёт на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги среди новичков.

Ранее Капризов был признан первой российской звездой минувшей недели.