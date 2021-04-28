Юров отреагировал на поражение сборной России от Финляндии на ЮЧМ-2021

Нападающий сборной России Данила Юров прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

«Под мои передачи партнёры хорошо открывались, мне оставалось только отдать. Не могу быть собой доволен, мы уступили — значит, где-то недоработал», — цитирует Юрова «Чемпионат».

Нападающий также отметил игру вратаря сборной России Сергея Иванова.

«Для Сергея это был дебютный матч. Он молодец, хорошо сыграл. Старались ему помогать», — сказал он.

По мнению Юрова, хоккеисты сборной России должны быть всегда в игре — вне зависимости от того, что происходит на льду.

«Не думаю, что пауза, возникшая после травмы финна, как-то повлияла на ход матча. Это не стало ключевым моментом», — добавил хоккеист.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» во Фриско и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.