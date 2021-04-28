Мирошниченко прокомментировал поражение сборной России от Финляндии на ЮЧМ-2021

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

«Матч проходил по нашему сценарию, играли с позиции силы. Всё было хорошо до третьего периода встречи. Немножко подняли нос, пропустили в конце, потеряли инициативу и проиграли игру», — цитирует Мирошниченко «Чемпионат».

Нападающий отметил, что сборной России есть над чем работать.

«Нам надо поработать немного в своей зоне, над выходом из защиты. Нет идеальных связок каких-то, это, наверное, нам помешало победить, устали под конец матча», — сказал он.

По мнению Мирошниченко, в конце матча у финских хоккеистов осталось больше сил.

«Перед матчем мы разбирали общую тактику финнов. Не следили ни за Ламбертом, ни за другими», — сказал хоккеист.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» во Фриско и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.