Мирошниченко прокомментировал поражение сборной России от Финляндии на ЮЧМ-2021
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«Матч проходил по нашему сценарию, играли с позиции силы. Всё было хорошо до третьего периода встречи. Немножко подняли нос, пропустили в конце, потеряли инициативу и проиграли игру», — цитирует Мирошниченко «Чемпионат».
Нападающий отметил, что сборной России есть над чем работать.
«Нам надо поработать немного в своей зоне, над выходом из защиты. Нет идеальных связок каких-то, это, наверное, нам помешало победить, устали под конец матча», — сказал он.
По мнению Мирошниченко, в конце матча у финских хоккеистов осталось больше сил.
«Перед матчем мы разбирали общую тактику финнов. Не следили ни за Ламбертом, ни за другими», — сказал хоккеист.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» во Фриско и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.